環南市場群聚案持續延燒，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，新北市今日新增24例本土確診，其中16例與北農和環南市場感染源有關，新北市現在最重要是跟北市並肩作戰，鼓勵雙北市民都快速出來篩檢，只要能把黑數找出來，快速做好居家隔離、擴大匡列，相信7月12日前雙北能看到好的結果。

侯友宜說，今天板橋新增6人、三重土城新莊各3人、蘆洲中和各2人、永和新店樹林泰山淡水各1人，新北市累計確診數6543人，其中4989人已經解除隔離。

侯友宜表示，今天24例中，有16人與北農和環南市場有接觸史，包括台北市通報過來的12名新北市民，1例自行到新北市社區篩檢站採檢出來的個案，還有2例是家戶中感染，總共新增16人。

侯友宜說，昨天新北市總共篩檢了4033人，其中有316人自述有北農和環南市場接觸史，其中1人快篩陽性，他還是再次強調，希望大家多多來採檢，雙北一起合作，可以一起到板橋篩檢站來採檢，阻斷隱形傳播鏈，趕快把黑數找出來。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。