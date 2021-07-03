47歲女星蔡少芬2008年和小她1歲的張晉結婚，兩人生下2女1子，13年婚姻走來一路甜蜜，近日，蔡少芬竟在節目裡放話，允許老公未來可以找新歡，原來是她見世事難料，每回搭飛機前都會交代老公若她發生什麼事，她不介意老公再娶，但更重要的是要找對孩子好的女人，一席話豁達又大方，被網友讚是人間清醒。

蔡少芬當年閃婚張晉，而原本是全國武術冠軍的張晉，退役後轉投入演藝圈工作，夫妻倆分別在2011年、2013年生下兩個女兒，2019年迎來三寶，還是兒子，集滿好字。夫妻倆近年常上實境秀放閃，近日一段蔡少芬聊天片段被狂傳，蔡少芬分享：「我每次坐飛機，我都會跟他（張晉）說，老公我現在在飛機上了，要是我有事的話，你必須好好保護兩個女兒」。

蔡少芬上節目坦言不反對老公在她過世後再婚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

蔡少芬進一步說，每次只要搭飛機，不管是返家或是去工作，自己都會耳提面命老公萬一自己有個閃失，務必照顧好兩個女兒，「我說你（張晉）要記住，好好對我的兩個女兒」，「想再結婚的話沒問題，要找一個對她們的女人」，言下之意便是若自己出意外，她願意放手讓張晉再娶。

蔡少芬一家五口。（圖／翻攝自蔡少芬微博）

聽聞此，大家都相當驚訝蔡少芬平時就想這麼遠，蔡少芬則說：「如果將來我死了，他肯定要有的嘛！」一旁的鍾麗緹回：「不一定啊，因為他這麼愛妳，他找不到了，（要是）他說我還是愛妳」，蔡少芬則笑說：「算了吧！現實一點吧」，此番對話可見鍾麗緹在婚姻中是理想派，蔡少芬則是現實派，令「蔡少芬 現實一點吧」關鍵字稍早登上微博熱搜，網友也讚蔡少芬回應：「蔡少芬人間清醒，生活不是偶像劇」、「男人只有掛在牆上的時候才老實」、「很通透，邏輯清晰」、「沒有誰離不開誰，現實一點吧」。