北市3大批發市場確診逾200例 柯文哲親開記者會說明

北市環南市場昨(2日)大增41例確診，打亂近期樂觀的微解封氣氛，指揮中心和北市府共同成立聯合前進指揮所，由醫療應變組副組長王必勝執掌，形同變相接管環南市場。關於環南最新狀況，是否又會有新的因應防疫措施，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中預計將會向外界做出最新說明。

柯文哲說，像是北投區發現不對，6/27-7/3出現9例，經疫調結果發現，來自兩家庭的家戶感染占8例，扣掉市場不算，現在北市問題是家戶感染，呼籲在家有任何人有症狀，以前都拖一兩天才看醫生，現階段有症狀馬上出來做篩檢，家戶感染仍然是重要項目，呼籲不要同桌吃飯，邊吃邊聊天是最危險，家裡戴口罩相當困難，至少保持社交距離。

另外，柯文哲說，要跟中央商量合作，第一，被匡列者要出來篩檢要強制手法，上次耳鼻喉科案子匡列200多個，只有60幾個出來篩檢，其他人都不想出來，我們可以幫出計程車錢，但配合篩檢應當是國民義務，會跟中央請示，凡是被疾病管制科判定做篩檢，有義務做篩檢，否則處罰三千到一萬五，要用更強硬手段；第二，北市已建立大規模PCR能力，若判定區域屬危險區域，會用小型地區大規模PCR篩檢。

指揮中心表示，今日新增76例本土病例，個案分布以台北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例。這已是北市連續第2天單日確診數超越新北市，引發關注。由於今天僅有4縣市出現確診案例，陳時中也透露，「整體控制還不錯」。