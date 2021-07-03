男打AZ後死亡 家屬拒解剖「醫師不敢說真話」 指揮中心回應了 15:212021/07/03 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄男接種AZ疫苗4天後，身體不適送醫死亡，家屬拒絕解剖，並質疑就算死因真的與疫苗有關，醫師也不敢說真話。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄陳姓男子接種AZ疫苗4天後，身體不適送醫死亡，家屬拒絕解剖，並質疑就算死因真的與疫苗有關，醫師也不敢說真話。疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩回應，解剖都是在檢察官指揮下，由法醫解剖，屬於刑事體系在進行，公正性不容質疑，也沒有人能介入檢察官跟法醫的獨立判斷。 拜登的狗離世 小英秒發推特哀悼 防疫旅館4死惡火 藍委批總統默不吭聲 高雄洗腎翁打AZ後身亡 家屬拒解剖批：連慰問金都沒有 #疫苗 #接種 #死亡 #解剖 #AZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣染疫死亡率高得離奇 網聽指揮中心解釋驚呼不對勁 13:182021/07/03 生活 台南85歲嬤打完莫德納隔天身亡 家屬無疑義已著手辦後事 15:542021/07/03 生活 WHO認證 歐美疫苗護照不肯買帳 世衛籲各國接受中國疫苗 04:102021/07/03 焦點新聞 名導葉天倫帶雙親打疫苗見亂象 曝「百人排隊擠爆小巷只給6張椅」 12:502021/07/03 娛樂 高雄通緝犯疑爬屋頂墜防火巷 4天後飄臭味才發現屍體 08:062021/07/03 社會 孕婦打爆電話 列冊長輩打不到 04:102021/07/03 焦點要聞 名導批打疫苗變群聚「邊流汗邊打蚊子」 新北市衛生局回應了 13:032021/07/03 生活 台南85歲阿嬤昨打莫德納疫苗 今在自家床上死亡 12:242021/07/03 生活 台灣確診死亡率為何飆高 看到指揮中心說法游盈隆嗆4字 15:542021/07/03 政治 「最胸國文老師」穿貼身綠色洋裝 中間鏤空炸出傲人北半球 11:352021/07/03 娛樂 莫德納疫苗開打 南投竹山長輩接種踴躍 11:562021/07/03 生活 生活熱門新聞 紓困再加碼 勞動部2方案增補助額度 - 生活 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 新北莫德納開打2天 衛生局長揭不良反應人數 - 生活 AZ、莫德納疫苗副作用 指揮中心首度說明 - 生活 桃園確診＋3 足跡增士校大池 804醫院再添看護確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。