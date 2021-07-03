高雄陳姓男子接種AZ疫苗4天後，身體不適送醫死亡，家屬拒絕解剖，並質疑就算死因真的與疫苗有關，醫師也不敢說真話。疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩回應，解剖都是在檢察官指揮下，由法醫解剖，屬於刑事體系在進行，公正性不容質疑，也沒有人能介入檢察官跟法醫的獨立判斷。