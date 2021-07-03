有專家說，印尼因篩檢不足，疫情嚴重低估，恐到7月底或8月中才到高峰，若無法有效控制，屆時單日確診可能近50萬，政府應封城，強力介入家庭社區找出感染源以切斷傳播鏈。

印尼今天起在爪哇島、峇里島實施2週緊急措施（PPKM Darurat），盼藉減少人流，將單日確診降到1萬例以下、陽性率由目前的22%降到10%以下。

印尼6月24日首度出現超過2萬例確診；7月2日通報新增2萬5830例，再創新高，過去9天有8天的確診破2萬例。另7月2日通報539人死亡，同樣是新高，累計5萬9534人不治。目前有26萬7539人在治療或隔離，13萬5043個疑似病例。

領導印尼醫學會風險減緩小組（Risk Mitigation Team of Indonesian Medical Association）的醫師阿迪布（Mohammad Adib Khumaidi）6月30日指出，雅加達及近郊唐格朗（Tangerang）等西爪哇城市、萬隆（Bandung）、日惹（Yogyakarta）和東爪哇的泗水（Surabaya）等地醫院都已滿載。

阿迪布接受中央社訪問指出，這些醫院的隔離病床9成已滿，加護病房則是全滿，儘管有調度醫療資源的整合性危機管理系統，仍很難找到加護病房。開設加護病房不像隔離病房容易，還需要呼吸器、經重症醫學訓練的人力等照護資源。

阿迪布說，很多2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者需要加護病房，「醫生面臨讓誰進加護病房的難題，這是很困難的選擇」。醫院有太多需要緊急照護的患者，但醫療能量不足，「我們的處境非常兩難，難以決定誰優先使用加護病房」。

阿迪布說，醫院對相關用藥、呼吸器和氧氣筒有高度需求，當局必須確保即時供應。醫院能量有限，必須讓患者知道，什麼情況下能自我隔離，但仍須接受醫護人員以視訊等方式監控，避免有狀況而太晚就醫。

印尼這波疫情自5月中開齋節後急速升溫，任教於澳洲格里菲斯大學（Griffith University）環境與公衛中心的印尼流行病學專家布迪曼（Dicky Budiman）1 日接受中央社訪問時指出，由於印尼的篩檢率仍低，追蹤疑似患者的能力也不足，「政府的疫情資訊無法反映社區實際的染疫狀況」。

布迪曼指出，根據他的研究，「現在每天至少有10 萬人確診」，政府公布的單日確診「大約只有社區實際感染數量的15%」。研究模型推估，如果沒辦法有效控制疫情，這波疫情高峰將在7月底或8月中，屆時單日可能有接近50萬例新增確診。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）至6 月28日統計，印尼最近7天的平均篩檢率已是疫情後的最高點，但每千人仍只有0.31人篩檢，低於世界衛生組織（WHO）每千人至少有一人篩檢的建議。印尼75%的省分低於上述標準。德國統計網站statista指出，在全球累計確診最多的31國中，印尼的篩檢率排名倒數第4。

布迪曼說，印尼大部分的群聚在社區，「我們無法找出這些患者，這是最主要的問題」。政府必須緊急採取行動，防止醫療體系崩潰。「現在已是非常緊急的狀態，是時候『封城』了」，至少疫情嚴重的爪哇島、峇里島，情況同樣令人憂心的馬杜拉島（Madura Island）及蘇門答臘（Sumatra）部分地區必須封城。

布迪曼建議印尼政府採取「家戶拜訪」（home visit）策略，強力介入社區，對疑似患者提供免費篩檢，並追蹤接觸者，讓他們就醫或隔離。如果地方政府沒有經費提供免費篩檢，也應讓疑似患者隔離，這是中斷病毒傳播的重要作法。

他表示，很多印尼人生病時會在家裡用他們習慣的方式自己治療，不只是因為看病要花錢，而是一種文化。如今約80%至85%的案例是透過家庭或社區感染，政府必須深入到社區，「在早期階段找出疑似患者」，才能快速控制疫情。

印尼3日起實施的緊急措施，要求非重要產業或非必要產業員工全數在家上班；餐飲業禁內用，並且只能營業至晚上8時；購物中心等商場停業；長程運輸須出具至少打一劑疫苗的證明等。這項政策沒有限制民眾外出，也沒有禁止路邊攤等小販做生意。

布迪曼指出，如果封城，民眾只能在有看病、採買食物需求或基於安全理由，以及做篩檢、打疫苗時才外出。根據他的研究模型推估，封城一個月，單日確診可望能減少80%，死亡人數可望減少60%。

對於外界質疑政府僅採取緊急措施是否足夠處理疫情，印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）2日與雅加達外籍記者聯誼會（JFCC）線上座談時指出，從公衛的角度，封城比較快有效，「持平而論，緊急措施不是最理想的，但至少我們前進一步」。

布迪說，印尼政府作出緊急措施決定前，總統佐科威（Joko Widodo）曾要他到貧民社區了解民眾的想法。那邊的生活可能是「10個人住一個小房子，兩個家庭共用一個浴室」。「他們跟我說，『部長，我們需要賺錢生活』。」這是政府考慮的層面之一。

布迪說，中上階級民眾希望政府越快封城越好，但對金字塔底層的民眾來說，封城像「地獄」一樣令人害怕。

至於預期疫情何時趨緩，他說，答案在於民眾是否自律、落實防疫，並且要加速篩檢和追蹤接觸者，否則需要更長時間才能脫離疫情。