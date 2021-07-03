澳洲數座主要城市今天解封；在此同時，新南威爾斯州通報新增35例確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），為今年以來最大單日增幅。

過去兩週以來，具高度傳染力的Delta變異株肆虐澳洲，人口占全國1/5的新州首府雪梨，疫情最嚴重。

新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）通報新增35例確診，高於前一天的31例，其中29例跟先前的病例有關，讓這一波疫情的確診病例累計破250例。

貝雷吉克利安在記者會上說：「我們還沒觀察到病例大幅攀升…但我們知道未來幾天很關鍵。」

雪梨的兩週封鎖措施實施到一半。貝雷吉克利安說，要決定是否延長，目前還言之過早。她說：「衛生專家每天都向我和我的同僚提供建言。我預計可在下週告訴大家防疫措施的實施狀況。」

在澳洲其餘地方，西澳州、北領地與昆士蘭州部分地區昨晚解封後，各地居民終於可在週末稍微享受一下自由的滋味。

昆士蘭州長帕勒榭（Annastacia Palaszczuk）證實，首府布里斯本將在今天稍晚解封，同時通報昆士蘭州新增5例確診。