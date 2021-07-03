新北市長侯友宜今（3日）主持防疫記者會表示，新北家禽市場已於7月1日完成第2次篩檢，PCR篩檢624人皆為陰性、疫苗接種324人，今（3日）再度完成全場大清消，且每日營業時間清消4次，嚴格執行須持「陰性證明」、「疫苗施打證明」才能進場。

侯友宜表示，新北家禽很重要提供給大台北地區，要嚴格落實管理，守住家禽市場感染事件，同時要求5大批發市場要落實管理，未依規定將依違反《傳染病防治法》裁罰，嚴重者將休市。

侯友宜也說，疫苗施打後須2周才能產生效力，至於是否再度PCR篩檢，將會依據疫情變化滾動式檢討，隨時準備、隨時啟動，一定會嚴格遵守。

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