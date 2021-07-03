南投今天天氣炎熱，醫護人員身穿防護衣，全身早已濕透。（東華醫院提供／張妍溱南投傳真）

「甘溫喔，辛苦了！」南投竹山東華醫院3日一早為長者們施打莫德納疫苗，身穿防護衣的醫護人員，頂著高溫、採「宇美町式」打法，精準快速的為長者施打，細心叮嚀要現場觀察休息15分鐘以上才能離開，一個上午下來，醫護人員手掌變白且發皺，長輩們感謝稱讚，最美「防疫天使手」。

南投中午氣溫高達近35度，東華醫院院長蘇俊郎，中午休息時間，防護衣內的衣服早就濕透，且脫下手套，驚訝發現自己的手掌竟變得又白又皺，應是長時間幫民眾施打疫苗造成，讓一旁民眾感到心疼，他也希望台灣能力拚疫苗施打率。

竹山東華醫院院長蘇俊郎表示，莫德納疫苗施打對象為74歲至85歲，大約400名長者接種，從清晨6點多就有人來排隊，因為天氣熱，醫院花了2萬元租了8台水冷機，動用30名醫護人員服務，讓民眾施打環境較舒適。

蘇俊郎說，接種疫苗前光穿防護裝備就很悶熱，但台灣拚早日解封，醫護同仁都團結加把勁，希望把這件目前對台灣、對民眾最好的事一起做好。他提醒所有工作人員要多補充水分、中午多休息，因為「下午、明天、往後還要繼續拚」。