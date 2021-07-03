新北市開放75歲以上長者預約接種莫德納疫苗，今為開放接種第2天，新北市衛生局長陳潤秋今在防疫會議上受訪表示，目前尚未接到莫德納疫苗的不良反應通報；市長侯友宜則強調，新北市不斷優化、調整施打場地，一定讓長者施打過程更安全、更健康，做不好的地方都會虛心檢討。

今天不少衛生所都傳出有長者頂著大太陽，在衛生所外排隊等疫苗施打狀況，對此侯友宜表示，長者施打一定要有細心、有耐心也要有愛心，新北市會不斷優化施打場地，有做不好的地方就虛心檢討，讓所有長者安心施打，接著會按照年齡往下施打，「只要年齡到、時間到、一定打得到」。

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