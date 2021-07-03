北市爆黑箱疫苗之亂，衛生局長黃世傑更自爆「被請假」，遭北市副市長黃珊珊反指基層因局長在「不敢講話」。怎料，黃珊珊前天才揚言願配合調查，如今衛生局疾管科長余燦華、蔡專員、股長吳宜樺就全被調離原職，對比市長柯文哲曾說不會臨陣換將、更對外界PO文為基層打氣，形成諷刺。

台灣疫情第三級警戒，各縣市力拼疫苗施種率，柯文哲給下屬訂了嚴格的KPI，衛生局授命「限時」銷庫存疫苗，情急之下把疫苗分配給診所違規施打，但事發之後，柯竟甩鍋小股長送政風，衛生局長黃世傑雖請辭，柯文哲以不宜陣前換將為由慰留，甚至與黃珊珊發文力挺疾管科同仁，溫情喊話要一起精進努力。

台北市長柯文哲。（台北市政府提供）

在議會大會期間，黃世傑被發現自6月28日起請假1個月，他坦言是被黃珊珊「建議請假」，但黃珊珊反指基層因局長在「不敢講話」，不只如此，疾管科科長、股長與蔡專員竟被昨日全面悄悄調離原職務。

衛生局人士透露，從疫情期間一年多以來，局內每位人員無不競競業業，工作量暴增，就連余燦華天天加班也不願休息，還稱「這些都涉及醫療專業，我也不放心」，為達成市長要求，有人甚至壓力大到罹患憂鬱症，

衛生局人士坦言，沒想到事發之後，始終不見柯保護下屬的態度，科長、股長與蔡專員竟全數調離職務，更是重挫士氣，局內氣氛低迷、心灰意冷，慘淪「功勞沒有、黑鍋來背」。

對此，衛生局也證實，衛生局近日做內部調動，疾管科科長將由中正區健康服務中心主任張惠美接任，而余燦華調至中正區健康服務中心主任，另外政風處點名的股長吳宜樺與蔡專員，皆在7月2日前全面調離原職務。