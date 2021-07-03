北市批發市場確診數延燒不斷，台北市長柯文哲如火如荼趕滅火，基隆市長林右昌3日在防疫記者會表示，基隆市不僅已做好批發、公有市場，也超前部署管理集中的流動攤販，已針對華三街、成功陸橋下的流動攤放，完成造冊333人，且全部PCR陰性，市場防疫的確難，但還是要做。

林右昌說，基隆今日＋0，繼續努力，而最近大家很關心市場防疫，基隆對確診者足跡有涉略的市場，都有做預防性休市，縮減路口、實名制、量體溫，並率全國之先採身分證尾數分流、「 雙罩一套」，為攤商打疫苗，每14天就快篩。

「市場防疫的確難，但還是要做！」林右昌說，不只批發或公有市場，還有集中的流動攤販，流動攤販是最難管，但基隆超前部署，基隆曾發生成功、仁愛市場攤商確診，但都已斷然採取休市清整，至於流動攤沒名冊，所以已由警察陪衛生局同仁，在攤商營業時，一攤攤詢問造冊。

林右昌說，流動攤商包括員工都有掌握名單，並由游衛生局來通知指定時間、指定地點篩檢，過程非常嚴謹，名冊也精準，現在華三街跟成功市場橋下的流動攤販已造冊333人，全部PCR篩檢陰性。

另外，他還說，基隆第2次集中施打疫苗，此次是幫75歲以上打疫苗，今天上午的進度為，中正區列冊467人 ，已打218人、施打率 46.7％；七堵區列冊988人、已打 420人、施打率 42.5％；暖暖區列冊466人、已打 165人、施打率 34.7％；仁愛區列冊506人、已打 186人、施打率36.8％；中山區列冊704人、已打278人、施打率 39.5％；安樂區列冊800人、已打354人、施打率 44.3％；信義區列冊680人、已打258人、施打率38％；全市列冊4621人、已打 1879人、施打率 40.7％。

林右昌說，從上次施打截至今日，全市75歲以上列冊2萬4989人、已打1萬2780人、施打率 51.17％。