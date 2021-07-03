台灣確診新冠肺炎後的致死率居高不下，多次引起各界討論。台灣民意基金會董事長游盈隆看完昨(2)日台灣的疫情數據，並與其他國家做比較後發現，台灣的新冠肺炎確診死亡率在全世界的國家中竟排到第10名，令人毛骨悚然，他也痛批指揮中心的說法是「青菜共共」(台語：隨便講講)，並呼籲指揮中心應該嚴肅面對，並給大眾誠實的交代。

游盈隆今(3日)在臉書上指出，疫情指揮中心昨天公佈台灣最新疫情狀況，確診者14911，死亡人數676，最新確診者死亡率4.53%，可能很多人對這個數字無感，但這數字反映了一個不能不正視的事實：在全世界192個國家和地區中，台灣已經名列死亡率排行榜前10名。

昨(2)日台灣新冠肺炎疫情數據。(翻攝自疾管署網站)

游盈隆用美國約翰霍普金斯大學最新統計數據，將台灣的情況與世界各國進行比較後發現，COVID-19確診者死亡率，到7月3日為止，前10名依序是：第1葉門（19.67%)；第2秘魯（9.39%)；第3墨西哥（9.22%)；第4蘇丹（7.53%)；第5敘利亞（7.33%)；第6埃及(5.76%)；第7索馬利亞（5.19%)；第8波士尼亞（4.71%)；第9厄瓜多（4.69%)；第10台灣（4.53%)。

游盈隆直言，這不是個光榮的數字，而是個令人毛骨悚然的數字，根據這個數字，台灣新冠肺炎確診者死亡率，不僅僅高於全球平均值，而是已經名列前茅，到了觸目驚心的程度，且如果照目前這種飆升速度，可能很快就會趕過波士尼亞和厄瓜多，搶進第8名。

游盈隆發現，指揮中心官員被問到為何台灣死亡率這麼高時，會給出2種解釋，一是因為死者大都屬於六十歲以上年長、慢性病患者，二是指稱這是疫情爆發初期都會有的現象，但他認為，官方這兩種解釋都沒有提供科學的「堅實證據」（Hard evidence），更沒有比較分析，「青菜共共，說服力嚴重不足」，他認為指揮中心應該更嚴肅面對，台灣新冠肺炎死亡率高到不像話、高到名列世界前十名的現象，並迅速給社會大眾一個誠實且正直的交代。