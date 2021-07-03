宜蘭縣政府新公布外縣市確診者在縣內的足跡。（宜蘭縣政府提供 ／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭縣可施打疫苗診所一覽表。（宜蘭縣政府提供／胡健森宜蘭傳真）

宜蘭3日新冠肺炎的確診人數再度「嘉玲」，已經是連續8天零確診，但卻因為有外縣市民眾到宜蘭居家隔離以及旅遊，讓宜蘭縣多了好幾個確診患者的足跡，縣長林姿妙因此建議在外縣市的家人暫時不要回到宜蘭，同時也呼籲外縣市的民眾，目前疫情仍然嚴峻，請不要做跨區移動。

宜蘭縣政府3日公布的確診者足跡主要分兩部分，案15081及案15082是一對父子，因為案15081的父母曾經在台北某家醫院待過，後來被通知曾與確診者接觸，必須居家隔離，案15081便帶著家人到宜蘭暫居，之後其父母篩檢結果全都確診，他和家人被列為居家隔離者並採檢，結果也都呈現陽性確診反應。

縣府表示，由於這對父子的個案長期都居住於台北市，是因為家人需要居家隔離這才來到宜蘭暫居，屬於台北市的管理個案。

另外，案15074則是無症狀的確診者，7月2日在新北市確診，曾在6月25日和友人到宜蘭旅遊，足跡包括宜蘭縣的冬山鄉、三星鄉及頭城鎮等地。

而為了加快疫苗施打進度，縣府在3日另新增了12家診所可施打疫苗，縣長林姿妙則在上午前往蘇澳關心接種站的作業狀況，縣府表示，從2日開始開放72歲以上長者、55歲以上原住

民、孕婦及1-3類公費對象至醫院接種疫苗，截至2日，宜蘭縣共有3337人預約，實際施打人數為2135人，施打率64％，民眾施打疫苗的意願及比例明顯提高。

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