桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

桃園公布新足跡。(市府提供)

中央流行疫情指揮中心3日宣布桃園新增3起本土確診案例，包含國軍桃園總醫院1看護，桃園市也公布已疫調的足跡，僅有龍潭承融藥局，但回溯足跡則有士校大池、兆豐銀行桃園國際機場分行等，呼籲足跡重疊者要自我健康監測。

桃園市政府指出，3名確診者年齡介於20多歲至50多歲之間，分別在桃園、中壢和龍潭，都是確診者接觸者(案15061、案15077、案15078)。

鄭文燦說，其中案15078是國軍桃園總醫院看護，一採和二採都陰性，但自主健康管理期間陽性，屬於804專案，因本來就是匡列範圍內，沒有其他足跡，累積國軍804醫院群聚事件確診者包括3名護理師、13名病患10名看護及10名相關家屬，累積36人，其中4例在新竹縣（1病人、3家屬）。

另外案15077是台北某醫院陪病家屬，居家隔離期間第一次採檢陰性，隔離期間有症狀採檢陽性，因此也無足跡，CT值高。至於案15061也是居隔者，室友有症狀安排二次採檢而陽性確診。