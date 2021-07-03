高市掀長輩搶打莫德納疫苗潮，2日來接種率高達101.16％、2日晚間緊急宣布3日起暫停不在籍施打，引發民怨。市長陳其邁多次致歉，強調5日新一波疫苗就會到，這禮拜沒打到，下禮拜保證一定打得到。

陳其邁表示，高市疫苗覆蓋率已達10％，統計至2日，72至74歲長輩已接種27799人，75歲以上長者已接種5034人。1日就打到99％，2日更高達101.16％。

陳其邁表示，之前有很多孝順的子女從外縣市開車載爸媽來打疫苗，但疫苗控管上還是要考慮原來高市設籍的市民優先。週末沒時間配合施打的民眾，下週也可以補打，不用急。

針對各容量針具抽取導致殘劑量不同的問題，陳其邁表示，高市多半採用1cc的注射針頭，抽取方便，也能提高施打速度。

高市開放莫德納注射以來，目前只有一起現場休克的個案，但目前尚無法確定與疫苗接種有關。至於疫苗衍生的副作用、猝死疑慮，衛生局表示，若民眾有藥害救濟相關程序，但都須經評估認定。造成當事人的影響，民政局區公所、社會局都會一併整合協助，提供民眾協助。

針對網傳高市疫苗注射年齡排程表，陳其邁警告是假消息，他強調，高市打疫苗很簡單，一切依里長、里幹事通知書為主。

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