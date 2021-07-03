為防範印度變異株（Delta）入侵，中央流行疫情指揮中心昨起不分國家，推動入境普篩。有護理人員抱怨現場人力不足，每人平均要採檢500-1000名旅客，相當疲憊。指揮中心表示，未來1周將通過機場公司協助在2個航站各增加13個採檢的窗口，讓順暢度更高。

副指揮官陳宗彥表示，機場最近比較忙，昨日國際機場和港埠，全國共有1392人入境，其中桃機有1188人 、松山機場79人、小港機場114人，台中港7人、高雄港2人、雲林麥寮港2人。而高風險7國則有39人入境，入境後直接送到檢疫所採檢，有1人發燒送醫。

陳宗彥表示，機場和港埠採的是深喉唾液，現場採檢的有1352人。以桃園機場來說，有2個航廈，1航廈配置3名護理師、4協勤人員，採檢站則配置2護理師、2協勤人員，而航廈旅客候位區則配置1護理師、2協勤人員。

桃機第2航廈則配置4護理師、6協勤人員，採檢站配置2護理師、2協勤人員，航廈內則有2護理師、4協勤人員。陳宗彥說，這些還不含機場公司、CIQS團隊協助支援，他們在昨天執勤的前一天晚上，就把現場的動線做好安排、甚至指引等，包括採檢後怎麼搭車、動線、指引牌都連夜完成了，同仁很辛苦，也順利完成。

陳宗彥表示，第1、第2航廈都是運用現有的5個採檢窗口來讓旅客做深喉唾液的採檢，我們同時也在候位區入境大廳的大螢幕，協勤人員做衛教，螢幕上會有衛教影像，讓旅客知道如何採檢。我們沒辦法第1天就在飛機上完成衛教工作，有和航空公司協調，協助在落地之前播放衛教影片讓旅客了解如何做深度喉唾液採檢。

未來1周，陳宗彥表示，將通過機場公司協助 在2個航站各增加13個採檢的窗口，讓順暢度更高。經昨日統計，大概半小時，可以執行45-50名旅客的裁減，現場的士氣高，也都妥善進行教育訓練和安排。只要在昨日到現場的媒體，都可以觀察出來，現場的流暢度是好的，謝謝機場團隊的合作，政策一定是一天一天不斷低進步和改進。指揮官陳時中也說，措施剛開始時一定有待改進的地方，會繼續努力。