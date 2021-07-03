一名蔡姓女子和已婚同事陳姓男子發生婚外情，2人多次全台出遊、摩鐵激戰，還互傳裸照、「你啾啾變成我形狀了」、「吃妳的咪咪」等鹹溼訊息，陳男妻子崩潰將蔡女告上法院，豈料蔡女竟反告正宮辱罵她「怎不去死一死」，提告求償130萬。桃園地院審理認為，蔡女侵害正宮配偶權情節重大，判她得賠50萬元，可上訴。

根據判決書，正宮指控，蔡女明知老公為已婚男人，卻在2019年4、5月間，趁著出差時與老公在汽車旅館發生性行為，之後繼續交往，以每個月約3、4次頻率性交，還利用休假到苗栗、台南，宜蘭等地出遊，不但互傳裸照、下體照，還有超鹹溼對話，包括「你啾啾變成我形狀了，每次你放進去，就很想尿」、「看你被我戳的樣子，還可以吃妳的咪咪」等，向蔡女提告求償100萬元。

蔡女不認偷吃人夫，辯稱是遭陳男性侵，之後陳男又誆騙婚姻不幸福，老婆默許他向外發展，才進而交往。而正宮曾打電話辱罵她「怎們不去死一死」「是妓女、免費的玩具」，導致自己情緒崩潰，反向陳妻求償精神撫慰金130萬元。

桃園地院審理認為，陳男與蔡女露骨對話極多，根據其內容，2人不但早有性交行為，且發生頻率不低；蔡女聲稱遭到陳男性侵，但從對話中完全看不出，反而是傳達濃情蜜意，蔡女辯詞無可採信，侵害原告配偶權情節重大，判她得賠正宮50萬元。