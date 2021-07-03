新北市府開放長者接種莫德納，名導葉天倫今也帶著爸媽前往汐止衛生所施打，但他批衛生所動線亂七八糟，近百名長者在高溫中群聚排隊，被排水溝蚊蟲叮咬，場景實在太荒謬。對此，新北市副市長劉和然今（3）日下午於防疫記者會中致歉，他說，第一線施打團隊都想把事情做好，下一波會再進行調整。

劉和然表示，2日至3日中午12時共預約4萬8713人，完成接種4萬6385人，接種率達95％，若再進一步分析，昨天預約3萬2407人，完成接種3萬964人，接種率達96％，整體平均為95％，與上一波施打相比，近2天的接種率都非常接近，若套回戶籍人口接種率高達6至7成，比上一波AZ疫苗施打高出1.5倍至2倍。

新北市長侯友宜今（3日）下午主持防疫記者會。（新北市新聞局提供）

劉和然表示，雖然做了準備但超乎預期，但是施打卻讓長者和家屬感受不好，要向大家致歉，第一線團隊都是想要把事情做好，下一波即將開始，年齡會再往下降仍在討論中，關於場地、環境等問題，因為施打踴躍，有部分場地的確沒那麼好，會進行優化，無論棚子或再開放空間。

劉和然表示，但因為疫苗施打屬於高傳染性，室內空間若環境比較不好並非是吝於開放，而是要維持健康安全，若真的不好，下次就會更換。未來，報到方式、預約方式，會再擴增更大的方式，不採整點報到，開放成施打時段都可以報到，會再調整時段、施打地點，診所也準備好了，會有200多個診所加入，藉由地點、時段分流，讓施打狀況更好。

劉和然也說，若同仁出現不當回應方式，還是要跟長者、家屬致歉，只要時間到、年齡到，一定打得到，另外有不少案例年齡未到也跑到接種站，市長不斷強調只要時間到、年齡到，一定打得到。