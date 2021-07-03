「最美製作人」夏米雅（Miya）臉蛋精緻、身材火辣，由於五官氣質和張柏芝十分神似，因此有「翻版張柏芝」之稱，近年來她將重心轉往瑜伽事業上，先前更是在野外全裸上陣，就為了拍攝瑜伽寫真，照片釋出後，大尺度畫面立刻引發討論，不少網友都稱讚她性感程度破表。

夏米雅時常會在IG和粉絲分享生活，曬出運動、瑜伽的辣照，年初發行瑜伽寫真集，不但換上多套比基尼，更為藝術全脫了，展現她零贅肉的曼妙身材，其中一張她一字馬劈腿，樹葉正好遮住重點部位，不僅十分性感，身體藝術的唯美畫面更是令人歎為觀止。

夏米雅全裸挑戰高難度瑜伽動作。（圖/翻攝自夏米雅IG）

最近夏米雅在PTT上再度掀起熱議，不少人都驚嘆她那張神似張柏芝的臉蛋，「真的以為是柏芝」、「差點以為是柏芝」、「有夠像」、「我看完還是以為是柏芝」、「新柏芝」、「好像柏芝+李嘉欣，很美！」也有網友將焦點放在她的姣好身材，「好一個奪命香雞腿」、「極品啊」、「很漂亮，戀愛」、「姐姐，我不想努力了！」

事實上，夏米雅曾在台灣出過專輯，當時經紀公司守信與影視大亨楊登魁的約定，豪灑千萬製作音樂，而她一直以來也不斷精進自己，取得多張瑜珈證照，包括美國瑜伽聯盟RYT200師資，甚至有體適能協會AFAA WT重訓教練，用實力證明自己並不是只有外表。