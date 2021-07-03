金門縣政府旅宿防疫採實聯制登記。（金門縣府觀光處提供）

新冠疫情燒不停，全國3級警戒延長，金門縣政府今天宣布2021金門馬拉松住宿券使用期限延長1年，調整至2022年12月15日止，以期疫情緩和後，可以達到分流來金旅遊，降低疫情風險的目標。

2021金門馬拉松因受疫情衝擊的影響，在今年1月11日宣布暫停，縣府為期降低疫情對觀光產業的衝擊，特別針對報名〈競賽組〉的跑友，每人發放4000元馬拉松住宿券，並於3月9日全數寄送完畢。

縣府觀光處長丁健剛表示，馬拉松住宿券原定使用期限至2021年12月15日止，考量疫情發展的不確定性，並兼顧跑友權益，決定將使用期限延長1年至2022年12月15日。

觀光處說明，業者核銷期限也同步展延至2022年12月20日止，受理時間為每月1日至10日，受理地點調整至觀光處3樓，採統一窗口以利人流管控。另業者務必要求旅客辦理入住時確實填寫線上實聯制登記，並配合相關防疫措施，共體時艱，度過疫情難關。

縣府同時提醒，馬拉松住宿券不得轉賣或變現，且需有實際入住事實，如查有隱匿不實、造假、浮報、虛報或違反相關法規等情事者，將取消業者參加資格，已核發補助款如調查確實違反規定者，也將追回並移送相關單位調查，希望大家莫以身試法才好。