內埔警分局3日上午執行便車防疫巡邏勤務，發現內埔鄉長青巷個人工作室女子為規避警方於警戒期間查緝，刻意調整經營方式，與男客相約遠處停車，再由女子載至工作室從事性交易，用盡千方百計，仍被眼尖員警查覺有異，依法送辦。

內埔警分局長蔡耀順指出，避免私下人與人的連結恐成防疫破口，警方特別關注尋芳客蠢蠢欲動情緒，果真在長青巷定點守望時，發現55歲嚴姓女子駕駛自小客車，且車上載一男子，疑有性交易情勢，員警按兵不動，持續埋伏20分鐘後，又見嚴女欲載男子離開，因此合理懷疑2人有從事性交易之嫌，於是趨近盤查。

陳男坦承，並表示2人相約，由陳男將車停於個人工作室外圍，再由嚴女載往指定地點消費，且過程佯裝為「親友」，就是希望能規避查緝。

相較尋芳客的大方坦承，嚴女卻一直胡扯瞎掰，她向警方表示，陳男花600元到住處，是想跟自己宅內飼養的5隻狗玩，這說法讓員警聽聞後直呼，「好了啦！別再亂扯了」。警方還發現，嚴女在三級警戒期間，已有遭內埔警方取締紀錄，這次又無視疫情相關規定，私下營業。

蔡耀順表示，嚴女漠視全國防疫工作，與人性交易，內埔警方擬重裁9000元，另未戴口罩及未遵循規定違規營業再犯部分，已報請衛生局重裁。蔡強調，這場戰疫全國人都在期盼著解封日期來到，沒有人是局外人，也請八大營業場所自重，勿成為解封延期的老鼠屎。