中正萬華區的無黨籍立委林昶佐2日上午在環南市場與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲一起開說明會時，被環南市場自治會長林勝東當面嗆聲。資深媒體人羅友志分析了當天後的情況後，發現了3個細節，指出林勝東生氣的原因，他更忍不住直言，如果這不是作秀，那什麼才是作秀？

柯文哲昨一早就率市府團隊前往環南市場，與陳時中等人會商防疫，但林昶佐發言時卻對柯開炮，直言成立聯合指揮所已慢了，正當柯文哲想舉起麥克風回應時，一旁的林勝東突然搶下柯手中的麥克風，對著林開嗆，「你只有選舉拜票時才會來，疫情後你有關心過環南市場嗎？枉費我挺你，一次都沒有，我要給你吐槽，騙肖ㄟ！」

林勝東突如其來的發言讓林昶佐先是呆住，雖試圖解釋，但林勝東火力不減，一連串的發言噴得林六度語塞，毫無招架之力，最後還是農委會主委陳吉仲出面解圍。

對此，羅友志今(3日)在臉書上表示，林昶佐到現在應該還不知道吧？林昶佐你以為自己被罵的很冤枉？「東昶」還在護航，正妹肉商還在找藉口，「昶嫂，妳不知道妳老公在外面做什麼嗎？」

羅友志更指出3個細節：1、會長在門口等，第一個看到的是柯文哲市府團隊；2、連陳吉仲都知道先找會長，林昶佐選擇跟陳時中一起進來；3、當手板小弟，卻不知道內容，直言，「如果這不是作秀，什麼才是作秀」，並指也是因此林勝東才會氣炸，「所以，東哥生氣了！」