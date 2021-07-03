朴殷碩(左)與尹鐘焄在韓綜《Running Man》裡挑戰撕名牌遊戲，重現《上流戰爭》中的對立感 。 (中天綜合台提供)

朴殷碩被稱足球天才。 (中天綜合台提供）

中天綜合台4日播出的韓綜《Running Man》，由韓劇《Penthouse上流戰爭》中的3位男星朴殷碩、尹鐘焄、河道權上門踢館。有「專業醫生戶」之稱的尹鐘焄曾和宋智孝拍過《急診男女》，當聊到兩人合作經驗時，宋智孝卻像搞失憶，被李光洙吐槽：「每次認識宋智孝的來賓問自己什麼時候跟她合作過？她都會瞬間定住，像是聽不到一樣。」

朴殷碩外表童顏，實際年紀已38歲，初次挑戰綜藝節目，就像單純的小白羊誤入叢林，玩遊戲時身上的獎盃圖章一不小心就被偷個精光，慢慢適應節目的風格後，遊戲腦隨即開啟，在撕名牌遊戲中殺紅眼，和尹鐘焄一度僵持不下，兩人仿佛重現《Penthouse上流戰爭》裡的對立感，最終朴殷碩一展霸氣姿態贏得勝利。

朴殷碩熱愛從事戶外活動，各類型運動項目都難不倒他，在節目玩足球也得心應手，不時以頭頂球回擊，靠著矯健的身手得分，讓隊友狂讚：「怎麼那麼厲害！像個海狗一樣飛來飛去的！」最後更以高分完勝有「能力者」稱號的金鍾國。《Running Man》每周日晚6點在中天綜合台播出。