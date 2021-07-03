中央撥配台中市6萬2300劑莫德納疫苗，3日起在全市67處快打站開打，並未出現搶打潮，市府統計截至中午施打1萬4407人，目前通報有6人有暈針、呼吸急促、頭痛等不適症狀。

衛生局長曾梓展今日下午3時在防疫記者會表示，台中市今天各快打站施打莫德納，截至中午施打1萬4407人，本來預估會出現較多人來接種，結果各快打站人數有沒有超過預期，也沒有出現緩打潮。

至於，如果75歲以上長輩都施打得差不多，疫苗施打對象會不會下降年齡層？曾梓展說，今日起施打莫德納，之前打一劑疫苗平均3成多內，在AZ施打最後一天時增加到4成多，今天原先估計是5成，但是早上通報回來的訊息，應該還是回到3成多，並沒有如預期增到回到5成。

曾梓展表示，疫苗數量足夠，如果75歲疫苗施打後，下一波會研議繼續年齡往下開放。新聞局長黃國瑋指出，經過這一波施打完畢後，會先進行盤點，再針對下一波人數逐步開放後。

市長盧秀燕說，上午到東區進德國小視察快打站，75歲以上的長輩，以及65歲以上的原住民，長照的朋友來施打，感謝醫護人員及67處快打站的指揮官，市府團隊妥善的規畫，在施打與動線完善，加上被接種的市民朋友守秩序，順利接種疫苗。