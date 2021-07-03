疫情嚴峻之際，高雄越南籍黃姓女子在日租套房內攬客性交易，遭苓雅分局員警查獲，林姓男客坦承在網路上認識黃女後再私約性交易，「完事」正要離開開門就遇上警察。警方將兩人帶回，並依社會秩序維護法送辦。

林男表示，疫情期間經常無聊在家上網，在某網路論壇中無意間認識黃女，兩人互相加入好友後，再以通訊軟體私訊聯絡，並相約在85大樓內的出租套房從事性交易。

38歲越南籍黃女當時衣衫不整，矢口否認有性交易。但林男卻向警方坦承，以一次3000元代價與黃女全套性交易，結束後正在準備離開，門一打開就遇到警察盤查。警方蒐證後將雙方帶回派出所調查，詢後將兩人以違反社會秩序維護法送辦。

苓雅分局呼籲，中央疫情指揮中心已公告延長疫情三級警戒，近期正值國內疫情嚴峻之際，民眾切勿趁疫情之際違法從事「人與人的連結」，分局將持續針對轄內旅宿業、出租套房等場所，全力查緝不法、防堵疫情漏洞。