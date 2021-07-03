疫情三級警戒不能群聚，結果一名女網友日前發文，雇用的女看護因為疫情看不到男朋友，忍不住就「借用爺爺一下」，裸身跨坐在爺爺的身上搖擺，原PO知情後不知所措，只好曬出影片問網友「大家如果遇到這種事該怎麼處理？」，影片引發網友暴動朝聖。但眼尖的老司機抓包故事造假「影片從大陸進口就變成孫女了」。

這名女網友日前在臉書社團「爆料公社」公開版發文表示，三月請了女看護照顧行動不便的爺爺，最近帶爺爺去接種疫苗，發現爺爺會喘、體虛，原以為是感冒，便趕緊帶去看醫生，檢查後醫生說沒問題，這才放心，後來想到調監視器，查看爺爺是否在房間裡跌倒受傷，沒想到發現女看護竟對爺爺做出跨張的事。

老司機抓包原PO的「看護借用爺爺一下」故事造假。（圖／翻攝自網路）

原PO從監視器看到，女看護裸露上身跨坐在爺爺的身上，還上下其手，爺爺表情相當痛苦，詢問後對方才坦承，因為疫情關係很久沒跟男友出去，只好跟爺爺「借用一下」。原PO聽後錯愕不已，可是爺爺自己也有舒服到，還表明希望不要趕走女看護，加上女看護已經認錯，讓她頭痛不知如何處理，只好發文問網友：「大家如果遇到了，會怎麼處理？」。

網友看到貼文笑歪回應：「欺負老人家幹嘛」、「阿伯要活到120歲了吧」、「妳家外籍看護有多哈」、「如果換看護，阿公可能森77」。

不過有老司機抓包影片造假「之前網路上就看過了！影片從大陸進口就變孫女了」、「拿對岸的舊影片說故事幹什麼，可以查證之後再PO嗎」、「看護、阿公和孫女怎麼都穿長袖？而且孫子還穿背心？之前的影片嗎？」。也有熱心網友也貼出一串網址，標題寫著「2021二月新破解《家庭攝像頭》監控偷拍，史上最強最真實父女X倫」，徹底戳破女網友造假真相。