樂天金鷲3日客場迎戰羅德隊，台灣好手宋家豪在第8局、球隊3比2領先時登板中繼，但他沒能守住領先分數，挨2轟、失3分皆為自責分，球隊終場也以3比5落敗，宋家豪吞下本季首敗。

本周樂天與羅德展開4連戰，系列賽首戰因雨延賽，今天比賽順利舉行，開賽羅德就靠著3支安打先馳得點，取得2比0領先，不過樂天在第3、4、5局各添1分反超。

取得3比2領先的樂天在第8局推出宋家豪中繼，不過他一上場就被藤原恭大敲安，再被中村獎吾轟出左外野全壘打，樂天陷入3比4落後，之後宋家豪雖接連解決2名打者，但又被岡大海敲出陽春炮，樂天緊急換投，宋家豪以敗投身分退場。

宋家豪此役僅投0.2局，用16球面對5名打者，被敲3支安打其中有2發全壘打，失掉3分皆為責失，自責分率也從賽前的1.14上升至1.95，而樂天在第9局雖有兩名打者上壘，但最終無功而返，宋家豪也吞下本季首敗。