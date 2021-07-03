（圖／翻拍網路直播）

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第十二屆「廣達游藝獎」順應疫情，將每一屆最有看頭的導覽達人比賽，從初賽到決賽，全部轉到線上舉辦，今天下午（7月3日）完成線上總決賽，獲得國小組首獎之一，就讀新竹縣竹北國小的梁詠晴，經過三次參賽，終於拿到首獎。中學組首獎之一，台北大直高中的衛暄芳，從國一開始努力，參加導覽將近六年。充分達到「有志者事竟成」的示範。

活動開場，廣達集團董事長林百里透過手機為每位晉級決賽的選手加油打氣。代表教育部連線致詞的師資藝教司司長鄭淵全則表示，教育部和廣達文教基金會合作舉辦「游於藝」計畫多年，為國教跨域整合帶來了翻轉教學風氣，這一屆不停賽轉為線上賽也別具意義。

本屆共有來自全台21個縣市，及海外馬來西亞與越南的台校總計1273名學生報名參加，廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，這一屆參加者中，有許多是沒有參與廣達《游於藝》計畫的學生，創下了歷年參賽者的新高紀錄。而令評審驚艷的是，整體水準較以往提高。

第三度挑戰，終獲國小組首獎之一的梁詠晴，她說只要努力，沒有事情是無法達成的。中學組首獎之一的衛暄芳則說，支持她持續走下去的，就是一顆單純喜愛導覽的心。活動最後，徐繪珈為導覽達人競賽做了一段結語，希望孩子藉由導覽學習，在培養藝術氣息外，同時培養溝通能力，因為提升藝文素養與溝通能力就是「廣達游藝獎」辦理的重要精神。

第十二屆「廣達游藝獎」導覽達人首獎得主：

國小組：新竹縣竹北國小梁詠晴、台南市億載國小李沐綺、台南市開元國小呂庭萱。

中學組：基隆市基隆女中林辰穎、台北市大直高中衛暄芳、馬來西亞吉隆坡台灣學校黃謙愛。