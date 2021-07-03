花蓮今開放施打莫德納疫苗，各接種站爆人潮，市區中華國小，因長輩提早到，現場相當亂，但經疏導後恢復秩序。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮今開放施打莫德納疫苗，各接種站爆人潮，9時開打，長輩提早到市區中華國小施打站，上百人擠在活動中心門口，亂成一團。縣長徐榛蔚視察時致歉，提醒大家不用太早到，9時開放，先後來到只要有空位就能施打，此外，因今天開放各施打站現場預約疫苗殘劑，不少民眾熬夜守在施打站等候，縣府下午即改網路預約，不過徐榛蔚也大嘆：「如果疫苗充足，何必讓人民施打殘劑」。

花蓮今天邁入15天零確診，總計68位確診案件中，已有64位出院，還有4人住院治療，防疫旅館有38人，都是國外回來居家檢疫。衛生局長朱家祥表示，今天13鄉鎮市施打疫苗，預約4338人，接至上午接種2571人，施打率59.3％，如果電話預約無法接通，下午2時30分後，可到花蓮、吉安、玉里鎮施打站施打，符合年紀的長輩都可以施打。

今天開打情況，花蓮市中華國小一早就有許多長輩到場，上百人擠在活動中心門口，秩序相當亂。縣長徐榛蔚抵達時，對現場混亂造成不便向民眾致歉，也發現有不少長輩預約下午時段，卻一早到場等候，因此呼籲長輩依照時間施打站施打，明、後天都還有名額可以預約。

因縣府開放施打疫苗殘劑，不少民眾熬夜守在施打站等候，縣府下午即公布更改網路預約，設計預約系統陳立輝校長指出，民眾可掃QR Code或點選預約網站，當天上午8時，年滿18歲以上可上網登錄，每一接種站預約登錄10人，等接種站結束前15分鐘，依登率順位電話通知，率後可在網頁查看預約順位，詳細到千分之一秒，預約時間先後相當公平。

朱家祥補充說，網路預約可以查看預約哪一施打站，殘餘劑量可打幾劑不一定。明天還有花蓮、吉安等七鄉鎮、八處施打站接受殘劑施打，被通知施打殘劑，需在30鐘內抵達登記的施打站，若逾時就開放給下一位登錄者，並攜帶身分證、健保卡報到。

此外，7月12日至16日，將開放居家、社區式身心障礙長照機構之服務員、社工員（領有結業證書）約9百多人施打疫苗，衛生局將依序通知到6間醫療院所施打。

縣長徐榛蔚說，看到民眾熬夜排隊施打殘劑，相當心疼，也相當殘忍，「如果疫苗買足，就不會出現如此排隊施打殘劑的亂象」，這也是花蓮縣等多個縣市自行購買疫苗的用意，但購買疫苗申請文件都已遞交，呼籲中央不要不聞問，盡快核准地方政府購買疫苗。