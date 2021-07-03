瓦斯配送員爭取優先施打疫苗未果，部分業者擬7月中後停止送到家服務，圖為示意圖非當事業者。（張亦惠攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，北北基桃外送員已納入疫苗優先接種名單，但需挨家挨戶送瓦斯的瓦斯配送員透過各式管道爭取優先施打疫苗未果，嘉縣液化氣體燃料商業同業公會賴新登表示，目前已有公會會員決定7月中開始停止配送到家服務，請民眾自行到瓦斯行換瓦斯。

嘉義縣液化氣體燃料商業同業公會理事長賴新登表示，瓦斯配送員需將瓦斯送到民眾家中，接觸時間較一般外送員長，卻遲遲無法被納入優先接種名單。嘉縣瓦斯行業者表示，中南部疫情沒有北部嚴重，但瓦斯配送員跟民眾是「你怕我，我也怕你」若能優先接種疫苗，是「保護自己也保護他人」。

賴新登說，瓦斯配送員在送瓦斯時戰戰兢兢，除面對民眾外，也擔心送往的家戶是否有高風險接觸者等，且送瓦斯多數需要將瓦斯送至廚房並安裝，接觸時間長。有民眾表示，疫情爆發後，傾向瓦斯送至門口後自行搬入安裝。

有業者表示，因為疫情的關係，現在有些客人會將瓦斯桶放在車庫，配送員直接將瓦斯送至車庫並回收空桶，避免人與人之間的接觸，但部分民眾住在樓層較高的公寓，若家中無人能搬運，仍由外送員直接送進家中。

賴新登指出，日前縣府曾來函，若疫情進入四級警戒實施區域封鎖管制人員進出，液化石油氣為人民必需品，為維持必要民生物資運送，要求瓦斯行匡列必要人力名單，容許管制進出，既然如此又不讓瓦斯配送員列為優先施打疫苗名單，非常矛盾。

嘉縣長翁章梁日前在爭取與北北基桃同步開放以下人員接種疫苗，保母、外送員、計程車駕駛、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員，嘉縣議員林緗亭日前在議會中為瓦斯配送員請命，希望縣府向中央建議將瓦斯配送員納入優先接種名單，目前仍未果。