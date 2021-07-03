張懷顥即將推出全創作專輯。（翻攝張懷顥IG）

羅時豐的YT節目《DL.不務正YA》最新一集節目中，邀來即將發片的同門師弟張懷顥，《超級偶像》第八季出身的懷顥，也是「大嘴巴」懷秋的親弟弟，懷顥原本預計這個月推出首張專輯，眼看等了10年即將出道沒想到遇上本土疫情爆發，新歌MV、封面拍攝、甚至發片日等宣傳行程全部喊卡，也因三級警戒一再延遲，只能暫定9月發片。

張懷顥（Mike）早在5月疫情爆發前受邀上羅時豐的《DL.不務正YA》宣傳新專輯，當時問他為何發片等了10年、卻不求助在樂壇頗具份量的好哥兒們林俊傑（JJ）？懷顥說：「JJ有、JJ其實一直很想幫，但是我堅持不要，以往合作都是JJ給的機會，這次我堅持不要，自己個人的首張專輯，想讓人家聽到張懷顥的音樂。」節目中電話連線訪問懷秋，懷秋感性表示：「我弟這張專輯花了10年時間，全家最有天份的就是Mike，大家都對他非常期待。」

羅時豐邀師弟上節目力挺自家人，頻頻找機會幫懷顥宣傳新歌〈我的錯〉，懷顥說：「羅大哥一直對我都非常的照顧，私下我們聚在一起時常常會教導我該怎麼好好表現，謝謝他給我這麼棒的機會，可以一起合作。」提到這次疫情影響發片，懷顥打起精神表示：「現在最希望疫情能夠快快平穩退散，這是我累積多年創作能量的音樂作品，期盼自己可以用音樂帶給大家更多勇往直前的力量。」