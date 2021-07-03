俗話說，朋友在精不在多，隨著年紀漸長，越能理解交朋友應重質不重量的道理，唯有學會斷捨離，才能找到真正志同道合的朋友。搜狐網命理專欄分析，摩羯座、處女座、天蠍座的人個性最內向，他們不擅長社交，也不愛與人進行虛情假意的噓寒問暖。

▍1.摩羯座

摩羯座可以說是內向，也可說是冷漠，他們對於拓展交際圈沒有太大興趣，尤其惺惺作態的社交，會讓摩羯座的人覺得很虛偽，還是一個人更好。他們喜歡清淨的生活方式，正因為心裡放不下太多人，所以一向只跟幾個要好的朋友聯絡，他們認為擁有真心的朋友就足夠，其他人不值得付出精力。

▍2.處女座

處女座的人表面上看似隨和，其實私下的性格很孤僻，他們不擅長社交，喜歡一個人的空間，如果讓他們處在陌生場合太久，他們就會覺得疲累，加上他們個性內斂壓抑，習慣隱藏內心的想法，雖然對家人好友相當耿直，但是如果一個陌生人太了解自己，會讓他們覺得很沒有安全感。

▍3.天蠍座

天蠍座的人看似安靜又獨立，但其實內心卻很矛盾，因為他們並不是真的喜歡自己一個人。其實他們的內心是非常期待與人相伴和相愛的，但他們看待感情的態度太過認真，一旦經歷過情傷，天蠍座的人就會變得脆弱不堪，無力再承擔感情，所以會極端地選擇逃避，不願意與人交流，久而久之就變得內向。