有些生肖女生外表看似孤僻，甚至不喜歡與人親近，但實際上她們只是懶得搭理與自己個性不合的人，或浪費時間在不重要的人事物上，《搜狐網》近日分享4個偽裝成性格孤僻，但實際上是不喜歡與傻瓜交朋友的生肖女。

1.生肖鼠

生肖鼠女非常精明，且工作能力強，總是能很快的完成主管交辦的事項，但與她們相處時，生肖鼠女總給人一種孤僻的感覺，有時甚至不願與人有過多接觸，但其實她們只是不想浪費時間在不重要的事情，希望將時間利用到效益最大化。

2.生肖虎

生肖虎女喜歡獨來獨往，無論吃飯還是逛街，唯有遇到新上映且想看的電影，她們才會主動邀約朋友一起看，不過喜歡嚼舌根的人，經常會覺得生肖虎女不好親近，甚至覺得她們個性高傲，實際上是生肖虎女不想計較太多，風言風語對她們來說，只是傻瓜的言論。

3.生肖兔

生肖兔女性格較內斂，給人一種天然無害的感覺，雖然她們內心很單純，但不代表她們很傻，做事不會看臉色或不懂得分寸，而且工作能力佳的她們，若遇到為人處事比較差的人，她們自知可能與對方不合，就會偽裝成個性內向的樣子，之後慢慢疏遠對方。

4.生肖豬

生肖豬屬於行動派的，有想做的事情，就會馬上去做，若有不喜歡的人，她們就會與對方切斷關係，性格果斷，不喜歡拖拖拉拉，假若遇到與自己不合，或價值觀差異大的人，她們就會不願意接近對方，甚至將其拉入黑名單，讓人誤以為是因為性格孤僻，導致她們不喜歡交朋友。