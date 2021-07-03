新冠肺炎疫情人人自危，台中市至今累積194例，目前已170例康復出院，市長盧秀燕3日表示，台中市達88％的比例康復出院，收治的醫療院所專業細心照顧，確診的市民勇敢配合醫療，確診可以康復，對抗病毒的過程，這是很有意義的數字。

衛生局長曾梓展說，目前全國確診治療康復比例77.3％，台中市高於全國，達88％比例康復出院，死亡比例為2％，其中4例重症者，目前只減少到1例，即昨日美麗殿社區的男性確診者，目前插管重症，除了有主動脈剝離，還有肺浸潤情況較危急，醫療團隊正緊急救治中。

曾梓展說，針對美麗殿社區快篩，其中1人快篩陽性，緊急採PCR檢測，最後確定為陰性，1853例也全數為陰性。

盧秀燕強調，台中市今天「＋0嘉玲」，但疫情未完全穩定，還要加強防疫，尤其國外回來的民眾，居家檢疫14天才能解隔離，今日這兩例境外的確診者，都是做PCR才發現，6月27日新規定解隔離前要做PCR一定要做，否則進入市區、社區，難阻絕病毒於境外。

此外，對台北市環南市場確診人數增多，台中市是否對市場、夜市加強管理措施，批發市場是否已造冊？

新聞局長黃國瑋表示，經發局已針對市場進行相關的管理措施，批發市場之前已造冊，也加強防疫宣導稽查。

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