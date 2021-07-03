台北市環南市場近日爆發多人群聚感染，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲和無黨籍立委林昶佐，昨赴環南市場視察並開記者會，林昶佐在記者會上怒嗆柯文哲防疫不力，此舉讓在場的環南市場自治會長林勝東看不下去痛批，「疫情發生到現在，你有替中正、萬華區百姓發言嗎？虧我這麼挺你」，此事也成為昨天政壇矚目焦點。對此，曾在萬華租房居住的國民黨台南市議員謝龍介直言，因為林昶佐沒和百姓站在一起。

國民黨台南市議員 謝龍介。(圖／資料照片)

謝龍介3日在《TVBS》政論節目「國民大會」談林昶佐被嗆一事，代班主持人王淺秋問謝龍介有何看法(約0:37:12開始)。謝龍介表示，不管林勝東怎麼嗆，在檯面上的政治人物，不分藍綠黨派都要引以為戒，為何出身草莽的會長要嗆林昶佐，他認為，這些販夫走卒、赤腳羅漢可能不懂政治，但他們懂做人的道理，東哥會嗆聲，就是因為林昶佐「眼睛被蛤仔肉糊到(台語)」，沒有跟選民、生計受到影響的甘苦人站在一起。

謝龍介指出，民進黨要打柯文哲，不是不行，因為環南市場的確處理得不好，自治會長今天會嗆聲，說的話其實很公道，就是2人身為好友，當初選舉還這麼挺林昶佐，結果他為了嗆柯文哲，沒跟這些地方攤商站在一起，只打了一通電話提醒要打疫苗，還是在衛生局通知施打疫苗後才說，林昶佐還大言不慚說是自己爭取，難怪人家這麼生氣。

謝龍介強調，自治會長林勝東昨天會發飆，其實已經對林昶佐手下留情了，因為會長可能也不願意把林昶佐栽培上台，又毀掉他。