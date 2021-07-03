新北市一名25歲陳姓女子，日前在「玉如阿姨內衣」電商平台購買3000元貼身衣物，上周卻接獲謊稱客服人員來電，佯稱電腦系統扣款設定錯誤，需使用網路銀行或ATM轉帳方式解除設定，詢問陳女有哪些銀行帳戶，聲稱會傳真至銀行配合處理，隨後女接到自稱銀行人員來電，便按照對方指示操作ATM，陸續將帳戶內38萬元轉入對方指定帳戶，直到詢問身邊友人，陳女才驚覺遭騙趕緊報案。

另名26歲曾姓女子，上周也接到自稱「生活倉庫」客服中心來電，表示她先前購買的時鐘，因員工疏失誤設定為批發商連續扣款，銀行將從翌日起每隔5分鐘扣款一次，要求曾女提供提款卡背後客服電話，隨後曾女便接到自稱銀行客服來電，要求曾女登入銀行APP按指示操作鎖住帳號，在頁面「轉入帳戶」項目輸入指定數字，接著在「金額」項目輸入49985後按送出鍵，頁面雖顯示「交易失敗」，但對方聲稱流程正確，帳號已鎖住，繼續要求曾女操作轉帳，曾女前後以銀行APP轉帳2筆及用ATM操作11筆，共匯出39萬元後對方失去聯絡，她才發覺可能上當受騙。

警方表示，詐騙集團冒用知名電商平台，以工作人員操作錯誤、電腦系統錯誤，導致誤設訂單，要求訂戶以APP或前往ATM設定解除分期及跨行存款的詐騙手法，通常是歹徒駭入賣場掌握被害人個資後進行詐騙，提醒民眾多加留意，若接到來電顯示開頭為「＋2」、「＋886」等都是詐騙電話，聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」、「至ATM操作鎖住帳號」、「開啟網路購物的個資啟用權限」、「超商購My Card點數卡、比特幣」等關鍵字，也絕對是詐騙，應立即掛掉電話。