台北市環南市場驚爆41人確診染疫，立委林昶佐昨（2）日想趁機吐槽台北市長柯文哲「講廢話」，卻意外遭環南市場自治會會長林勝東當眾怒嗆，雖然東門市場正妹肉販張采婕在臉書公開力挺，但卻被宅神朱學恒抓包，指張采捷就是林昶佐團隊的成員，朱學恒更嗆林昶佐很弱，要人家來幫他辯護，還害人家被酸、被笑，「你是給人家多少錢？」

朱學恒2日晚間在臉書直播中(影片3:25處開始)表示，「這位東門正妹肉販，其實就是林昶佐團隊的好嘛」，他還開酸，「你找了自己的人，貼了一張照片說林昶佐有做事，他好冤枉，當我白癡是不是？以為大家都沒見過世面？」

朱學恒回憶，自己以前有訪問過張采捷，他翻出2019年時林昶佐到市場去突襲張采捷的臉書貼文，「我的團隊裡有很多不是傳統的政治工作者，甚至有像她這樣完全不懂政治的夥伴」，並酸林昶佐與張采捷，「但她不錯啊，你找她來工作，她馬上就幫你辯護，這也不錯，既然豬肉公主都是他團隊的人了，我們就不要多講，她就是林昶佐團隊的人，既然是團隊的人，難道能期待她不幫林昶佐說話嗎？」

朱學恒直言，林昶現在很弱，「有種出來自己辯護啊，不要找那種無辜小妹妹，在辦公室裡面，錢沒拿多少，還要出來幫你辯護，然後被人家罵、被人家笑，你是給人家多少錢？」之後，朱學恒又說，「領導會唱歌，還會演戲，真是不錯，到底在幹什麼？」