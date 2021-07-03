彰化縣分配到的AZ疫苗晚場施打率100％已經全部打完，因為抽藥高手在民間，預估造冊施打35307人，最後實際施打44067人。（謝瓊雲攝）

彰化縣今昨兩天開始針對75歲以上造冊長者全面開打莫德納疫苗。（謝瓊雲攝）

死亡的印尼籍女看護工，死後將有仲介和雇主將遺體運回交由故鄉親友家屬處理土葬。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣新冠疫情連四天留住「嘉玲」，彰化縣長王惠美強調AZ疫苗已經全部施打完畢，莫德納疫苗也自2日起全面在各院所、接種站和社區據點施打，呼籲長者們接到造冊通知單就盡快依指定時間前往指定地點接種。

王惠美表示，彰化縣零新增個案，累計確診維持261例，中央96800劑AZ疫苗施打率100％，針對出國者和專責醫院醫護等的第二劑預留4800劑，也都全部打完，目前莫德納也已經開始施打。

衛生局長葉彥伯表示，由於很多抽藥高手，1瓶AZ疫苗可打到11人，原本造冊35307名長者，實際上是施打數達到44067人，光是剩餘量就多打了8760人，十分可觀。

不過，莫德納為懸浮液劑型，需搖晃均勻後再抽藥，很考驗技術熟練度，標準每瓶可打14人，高手則可抽到15人份，不過昨天實際施打時，還是有只能抽13劑的狀況，目前長者施打莫德納疫苗後大致都很順利，沒有出現反應不良情況，也無新增打疫苗後死亡案例。

葉彥伯指出，中央撥發彰化55300劑美國捐贈莫德納疫苗，1日配送33600劑疫苗、5日再配送21700劑，將分別針對75歲至84歲長者44356人、73歲至74歲長者15643人，造冊依序通知施打。2日通知4679人、完成施打2720人，今擴大到社區據點接種，共通知12914人，預估約有7750人完成施打，平均接種率約在6成左右。

另外，針對防疫旅館隔離中死亡的43歲印尼籍女看護，死後檢出Ct值29，但因已接受治療，中央與地方均評估應該沒有傳染性。

由於印尼移工信奉伊斯蘭教，信仰戒律人死後不能火化，過去也曾有前例遺體包裹屍袋後送返本國；彰檢初步完成相驗認定死因為吸入性嗆傷致死，等雇主與仲介出具授權書即能開立死亡證明書，死因無涉傳染病防治法，屆時雇主與仲介即可循相關途徑將移工運回印尼交給家屬處置。