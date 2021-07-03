美國半導體巨頭英特爾近日宣布，由於10奈米製程再度延期，預期代號Sapphire Rapids的伺服器處理器將從今年底延至明年初才會量產，被視為英特爾新執行長Pat Gelsinger上台首場挫敗，雖然官方指稱這是為了讓該款處理器性能提升，就有分析師說重話，認為英特爾提出的改革藍圖無法改善該公司產品競爭惡化的事實。

英特爾近年面臨晶片製程落後，在PC處理器方面有AMD迎頭追擊，資料中心業務還有繪圖晶片(GPU)巨頭NVIDIA激烈競爭，甚至一度傳出全球晶圓代工龍頭台積電有機會替英特爾製造晶片，應付英特爾產能吃緊問題，

最終由英特爾老將、VMware執行長Pat Gelsinger在今年2月15日接任執行長一職。然而，Pat Gelsinger在當時電話會議強調，該公司正努力解決7奈米製程研發問題，並獲得進展，強調英特爾2023 年大部分產品仍自行生產，未來有機會將實施雙軌制生產晶片，並隨後提出IDM 2.0(垂直整合製造2.0)計畫，要採用研發最佳產品、最好生產方式替客戶服務，將投入200億美元興建2座晶圓代工廠。

英特爾這番話，無疑是擴大搶進晶圓代工市場，某方面來說將與台積電競爭，但也語帶保留，會與擁有先進製程技術的廠商有合作機會。

近期微軟發表最新一代PC作業系統Windows 11，並與英特爾攜手合作，藉由Intel Bridge Technology讓安卓應用程式可以在PC介面運行，加上與台灣IC設計大廠聯發科合作打造首款5G產品「Intel 5G Solution 5000」，進攻5G連網筆電市場，預期獲得筆電品牌大廠採用。但現在卻傳出運用在資料中心、也就是英特爾核心業務的處理器投產時程再度延後，上次英特爾推遲10 奈米製程 Ice Lake處理器發表，就影響多家伺服器ODM(原廠委託設計代工)廠商出貨，甚至英特爾資料中心業務在今年第一季表現大幅滑落，英特爾指稱，主要是雲端客戶拉貨放緩，預期下半年隨著新品推出會恢復，如今來看可能受到影響。

據《華爾街日報》報導，Bernstein Research分析師Stacy Rasgon表示，英特爾延遲產品推出，可能是想要滿足外界對新產品的強勁需求，但無法想像該公司會在沒有任何必要的情況下決定這樣做，講更難聽的話，就是該公司競爭能力惡化，管理階層盤算與其推出次級品，寧願延後發表。Stacy Rasgon將英特爾股票評級給予「減持」，目標價為43美元，較目前股價有超過20%的跌幅空間。

CFRA Research分析師Angelo Zino指出，單一產品延遲推出不是大事，但英特爾已經發生過好多次類似狀況，任何風聲都讓投資人感到焦慮，並指稱Pat Gelsinger上任蜜月期已經相當順利，提出的藍圖獲得市場青睞，現在則是到了執行階段，任何行動都受到市場考驗。