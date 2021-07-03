21歲大陸女星劉浩存長相清秀甜美，還未正式出道就接連拍了名導張藝謀2部大片，張藝謀甚至還誇她是「天生就吃這碗飯」，被封為最新一代的「謀女郎」，日前網友曝光了一組劉浩存高中畢業的照片，清新脫俗的外貌再度讓網友驚艷，大讚她「像是小公主一般」。

劉浩存被譽為歷代謀女郎之中最美的，且不僅有外貌，她當初以藝考第一名成績進入北京舞蹈學院，是公認的校花，絕美外貌讓她在張藝謀的電影海選中脫穎而出，事後張藝謀更大讚她可塑性極強，劉浩存出道後，靈動顏值也時常掀起熱烈討論，更因此被質疑是否有整型。

劉浩存高中畢業照曝光，模樣十分清秀可愛。（圖/翻攝自新浪娛樂）

日前網友曝光一組劉浩存高中畢業合照，只見她身穿雪白洋裝，頭上還戴了頂小皇冠，靜靜坐在同學身邊露出甜美微笑，雪白肌膚和無辜大眼讓網友瞬間戀愛，另一張全身照中還能看到，劉浩存露出一雙白皙長腿，面對鏡頭可能有點害羞，笑得十分靦腆。

劉浩存露出一雙長腿，笑得很靦腆。（圖/翻攝自新浪娛樂）

照片曝光後，不少網友都大讚劉浩存天生麗質，「高中畢業照好甜，是超級甜妹沒錯啦！」、「劉浩存靈氣是與生俱來的，高中的時候就如此出眾，未來可期」、「劉浩存高中畢業照，什麼水平？高中畢業就這麼洋氣漂亮了」、「臉型真的好優越啊，好流暢，很適合上鏡」、「看了高中畢業照真的是個小公主」。