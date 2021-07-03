台北市環南市場爆發群聚感染，解封之路似乎遙遙無期，台北市長柯文哲指出，從近期個案可看出，年輕的無症狀感染者多，死亡者約9成為60歲以上患者，那是否要讓60歲以上長者全數施打2劑疫苗，反正年輕人感染好像不會怎樣，也說如果長者完成2劑施打，在這前提下是否就可半解封，減少對生計的影響。

柯文哲指出，新冠肺炎主要傳播途徑是飛沫，舉凡吃飯、交談等須脫下口罩的活動，都非常危險，因此執行解封時，「群聚吃飯」應該擺最後。另，觀察環南市場41名確診者狀況，發現全為無症狀、輕症者，僅有5位須送醫治療，且母群體都很年輕，也讓無症狀感染比例增高。

針對上述情況，柯想起學長、台大醫院兒童醫院院長黃立民所說，台灣疫苗策略應從6成民眾打1劑，改成3成民眾打2劑，他坦言當時想不透，但現在逐漸懂了，因為過去1個多月裡有了新發現，年輕的無症狀感染者很多，死亡數字雖不低，但90％都是60歲以上患者。

柯說，如果疫苗無限就全部都打，反之的話，是否要按照年齡由上往下，特別是60歲以上長者全數施打2劑，至於年輕人反正感染好像不會怎樣，如果讓長者都打2劑保護住，在這情形下，是不是至少可以半解封？除了用餐之外，其他是否可以放鬆一下，減少對生計的影響。

不過，柯認為這牽涉到醫療政策，無論是打疫苗或篩檢皆然，但政府在討論時，還是要以本土的統計數字來看，「假設環南市場不做普篩，怎麼會有41個？了不起就有症狀才來篩，不過5、6個而已，其他的還是在社區裡當黑數，考慮到這兩點，要想看看下一步怎麼做。

柯也舉美國為例，該國打滿2劑的民眾有5成，但昨日仍新增1萬8的案例，所以疫苗政策真的要詳加考慮，因為關乎民生、經濟問題。他也發現三級管制持續到今天，慢慢發現大家有在跑出去，只要監看台北市交通流量就很明顯，到底三級管制能撐多久要想看看。

柯感嘆，新冠肺炎跟SARS最大不同點，在於新冠肺炎無症狀感染者多，還沒發病就會傳染人，因此很難防堵，但感染SARS後症狀很明顯，發燒後才有傳染力，所以兩三下幾個月就不見了。