每個人在擇偶時，都希望遇到真心且專情的另一半，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分享，天秤座、水瓶座、天蠍座、摩羯座、金牛座的男性一旦真心愛上一個人，就會一輩子死心塌地，永遠不變心。

▍第五名 天秤座

天秤男如果真心愛上一個人，就會打開貼心的雷達，隨時偵測對方需要被照顧的地方，進而在很多細節上展現溫柔，讓對方感受到被重視的感覺與滿滿的愛。通常能讓他們愛上的，都是很獨立自主的人，同時要願意跟他們撒嬌，分擔兩人的生活壓力，而一旦他們開始依賴一段關係，就會希望能跟對方定下來，如果另一半本身桃花太旺，你會看見他們醋勁大發，使出各種手段來逼退蒼蠅。

▍第四名 水瓶座

水瓶男的內心就像一個空瓶子，如果遇到了心愛的人，就會讓對方把自己填滿，全心全意只愛對方。一旦他們認定了一段關係，就會永遠在心中留一個特別的位子給對方，而且沒有任何人能拿來比較，這種愛非常獨特又純粹。若陷入戀愛，水瓶男會很希望對方接受自己的全部，也願意為對方犧牲奉獻。

▍第三名 天蠍座

天蠍男喜歡性感又充滿自我魅力的女人，在剛認識時，他們就會以深情的攻勢展開追求，充滿刺激感的互動會讓他們陷入瘋狂，進而深深愛上對方，甘願替對方天天製造浪漫。若順利交往，千萬不能就此鬆懈，因為除了愛你之外，他們也很重視戀愛中的互動關係，如果這個部分不再迷人，他們就會冷掉。因為天蠍男最愛的，永遠都是閃閃發光的人。

▍第二名 摩羯座

摩羯男非常務實且成熟，很知道自己要什麼，在選擇感情對象時寧缺勿濫，會挑選能夠朝朝暮暮相處都不厭倦的類型。對他們來說，最真實的愛是每天的日常生活，若能在各種磨合中彼此讓步，體貼、尊重彼此，就會讓摩羯座越陷越深，甘願死心塌地付出，甚至犧牲自己的一切，只為了守護對方一生。

▍第一名 金牛座

金牛男平常看起來老實敦厚，在職場上也很幹練，但他們一旦深深愛上一個人，就會變身純情少年，因為要讓他們真心愛上不容易，必定是一種「天注定的特別感」，這種感覺會讓他們深深著迷，甘願付出一切討對方的歡心，對方甚至不需要特別做什麼，他們也能持續保持熱情，永遠樂在其中。