桃園原宣布8、9日執行孕婦接種專案，但因孕婦反映時間太集中，市長鄭文燦3日宣布改期，將於9和13日兩天在桃園巨蛋體育館施打，2天共可服務1600位孕媽，4日早上10點開放線上預約。另外高齡長者則「打3天休1天」、1天1年齡層，6日起一路打到15日，完成65歲以上長者專案。

鄭文燦說，因應中央宣布孕婦開打疫苗，桃園推出「孕婦接種專案」，有18家醫院和婦產科開設孕婦門診，可預約接種莫德納疫苗，讓孕婦優先到產檢醫院施打，目前已有逾千名孕婦施打完成。

鄭文燦坦言因名額有限，專責醫療院所門診採限量方式，或是部分產檢醫院未開設疫苗門診，因此特別在桃園巨蛋體育館開放2天孕媽專屬接種時間，原定8、9日兩天，孕婦反映希望時間錯開，決定改成9和13日，2天都在桃園巨蛋體育館，專案都是使用莫德納疫苗，接種分2個時段，分別是上午8時至11時和下午2時至5時，每天各800位，2天可達1600位，7月4日10點網站開放預約，希望提供孕媽友善、貼心的疫苗接種服務，若沒有預約，也能到醫院掛號施打。

網路預約成功後會寄發確認信到電子信箱，提醒孕媽，接種要攜帶身分證、健保卡和媽媽手冊，可憑手冊搭乘免費愛心計程車。

鄭文燦也提到，第二輪高齡接種計畫將於明日結束，將以「3天休1天」、每天1年齡層的方式開啟下一輪，並增加接種站到31處，6至8日為72、71、70歲，10至12日69、68、67歲，14跟15日則為66跟65歲，7月15日桃園的高齡接種計畫就能結束。