新竹某社群網站有網友貼文稱，感染確診後的住民康復之後，面臨沒有護理之家可以看護，請縣長幫幫忙！衛生局長殷東成指出，目前全縣107位確診個案，41位者康復者中只有2位是機構住民，並沒有接獲這樣的訊息，若有找不到安置機構，可電該局防疫專線5511287，一定會協助安置。

殷東成說，新竹縣有3個護理之家發生新冠肺炎確診個案，所有人員共有321人，全部依規定居家隔離及採檢，目前為止共有62人確診，除5名指標個案外，其餘57人都是匡列的接觸者，都是持續做PCR後確診，並都在發病第一時間被檢出，立刻接受治療。

62位確診者中，有17位是照服員、1位護理人員及44位住民，目前康復出院的照護員有11人，竹北市某護理之家和台大竹東院區護理之家各有1位住民出院，其他都要隔離治療中。

殷東成說，在竹北市的某護理之家5月26日發生確診案，所有住民經過居家隔離14天，採檢持續維持陰性，機構環境完成消毒也持續採檢陰性，已經解封，除了原來的住民外，也能收新的住民。

竹東某護理之家6月10日出現確診個案後，很快完全清空進行全棟建築清潔消毒，至上月24日環境採檢16件，結果皆為陰性，顯示機構環境已經安全，解封後已逐步把居隔中的住民移回，以1人1室方式安置隔離，並嚴密照顧監控，要求2個月內都不能收新的住民。

台大竹東院區及附設護理之家，同樣在6月10日出現確診個案，住民移置在院內居家隔離，陸續採檢PCR陽性確診，院方1日已全面降載，急診業務全面暫停，門診和洗腎暫停收治新病患，院內病患只出不進，至最後一個確診個案發病日後的第21天為止，全力防堵疫情。