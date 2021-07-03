北市群聚感染延燒，環南市場昨日揪出41位確診者，其中僅有5位有症狀，對此，台北市長柯文哲下令，無症狀感染者黑數相當多，他認為若被匡列判定必須篩檢，國民就要配合，會和中央請示是否可以強制篩檢，不配合者開罰3千到1萬5千元。

柯文哲指出，台北家聚感染仍是很大問題，要求在家裡戴口罩確實很困難，因此若家裡有人有症狀，就該出來篩檢，同時也呼籲與家人吃飯不要同桌、保持社交距離。

台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

柯文哲表示，環南市場造冊2800人，篩檢了2783人，有41例陽性，包括承銷商、員工、家屬和施工廠商，今天早上有5人出現症狀送醫治療。

柯文哲說，目前大部分案例還是英國變種病毒，特別是年輕力壯的族群染疫，可能表現多為無症狀，像是市場工作者多屬於勞動工作者，多半身強體壯，因此北市要開始思考，當大規模感染壓制後，年輕族群、無症狀感染者的問題要怎麼解決，一旦被匡列應要出來篩檢。

柯文哲指出，大安耳鼻喉科案子匡列200多人，但只有60幾人願意篩檢，這就有問題，所以北市可以出計程車費、醫療費用，但配合篩檢是國民義務，地方將跟中央請示，凡是被疾管科判定要做篩檢，你就有義務篩檢，不然要用《傳染病防治法》處以3千到1萬5千元的強硬手段。

柯文哲強調，北市已具備中大型PCR篩檢的能力，未來只要判定一個區域有危險，就會進行區域篩檢，目前處理疫情有兩個戰略，普篩＋打疫苗，批發市場14000名攤商1日前都打完疫苗，希望10至14天後可以發揮作用，擋住疫情。