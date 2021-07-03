中國國務委員兼外交部長王毅3日應邀出席世界和平論壇開幕式演講之後，在記者追問中美高層今年會不會有接觸時表示，當然希望恢復對話，但這要看美國有沒有誠意。之間中方要繼續辦好自己的事，這是最重要的。

深圳衛視報導，在開幕式致辭後，王毅步出會場時，記者追著提問：「中美高層今年會有接觸嗎？」王毅先是「呵！」一聲，並表示：「我們當然希望恢復對話，但這要看美國有沒有誠意。」記者問：「您覺得我們中方還可以做什麼？」王毅答道：「我們繼續辦好我們自己的事，這是最重要的。」

王毅在北京清華大學舉辦第九屆世界和平論壇發表題為「守護世界和平，推動人類進步」的主旨演講指出，縱觀當今世界發生的各種對抗衝突和治理困境，追根究底，還是在於多邊主義的理念沒有得到有效維護，以聯合國憲章為基礎的國際準則沒有得到充分尊重。

王毅說，維護並踐行真正的多邊主義，是解決當今世界錯綜複雜問題，有效應對各類傳統和非傳統安全挑戰的正確方向，是打破零和博弈，抵制單邊霸凌，真正實現持久和平與共同安全的必由之路。

首先，要共同應對迫在眉睫的全球性挑戰。當務之急是加緊構築抵禦病毒的「免疫長城」。中國將力爭兌現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的承諾。日本福島核電站事故汙染水處置，在同利益攸關方和國際機構協商一致之前，不得擅自向太平洋排放核汙染水。反恐和去極端化不能搞雙重標準，更不能與特定國家、民族和宗教掛鉤。

第二，要共同推進全球熱點問題的政治解決。在阿富汗問題上，美國作為阿富汗問題的始作俑者，不能甩鍋推責，一走了之。在緬甸問題上，最核心的是推動內部對話、實現政治和解。在半島核問題上，對等談判、和平解決是根本原則，分階段、同步走是必行之策。巴以問題上，在「兩國方案」基礎上重啟和談。在伊朗核問題上，最關鍵的是美方盡快做出重返全面協議的決斷。

第三，要共同反對一切人為製造分裂對抗的危險做法。要旗幟鮮明地反對集團對抗，反對強權政治，反對干涉內政。