90歲國寶諧星「脫線」，在台東經營「脫線牧場」，雖因疫情拉下鐵門，卻也沒閒著，從5月底就開啟直播，除了用最草根的台語跟觀眾開講以外，也用沙啞、滄桑的嗓音哼唱30年代台、日語懷舊老歌，已經累積了29萬觀看人次，他的兒子陳嘉成說，脫線爸是目前他看到年紀最大的直播主。

每周二、四、六下午3點整，90歲的脫線與兒子陳嘉成準時開啟直播，脫線拿起他熟悉的麥克風，哼唱起懷舊老歌，滄桑中依舊中氣十足，聽起來特別有韻味，他說，「我90歲了，唱歌、講話也是一種運動」，有網友留言：疫情期間，聽脫線爸唱歌，好療癒。

除了唱歌以外，脫線也會用極具草根性的台灣俚語講述人生的酸甜苦澀，有時諧星魂上身，插科打諢，，令人莞爾，而只要聊起早期的紅包場、工地秀，更是滔滔不絕。

脫線一家人在台東縱谷地區經營的牧場，因為三級防疫警戒，暫時拉下鐵門，並從5月底開啟直播，首播「脫線人生」有1700多人同時在線上，後續幾集也都都有上千人在線上觀看直播，事後影片超過10萬次的觀看，兒子說「脫線爸是最老直播主」。

脫線說，父親為多賺點錢自願當軍伕，但還沒打仗，船出海就被打沉，至今沒消息。家中老大，身材瘦小的他只好幫媽媽挑廚餘賺錢；他在演藝圈中打滾50多年，看盡浮浮沉沉的藝界人生，1994年呈半退休狀態，來台東養雞，成立「脫線休閒牧場」。

疫情期間，百業蕭條，這位國寶藝人兼直播菜鳥利用線上直播販售自家產品，最近則是幫農民賣鳳梨，脫線說：「疫情下要會變通」。