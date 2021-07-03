台北市環南市場爆發新冠肺炎群聚，嘉義市政府表示，若有收到中央流行疫情指揮中心細胞簡訊的嘉義市市民（包括父母任一方設籍嘉義市的學童）即日起至5日間與市府防疫專線聯繫，經列冊訪談後協助轉介至醫院進行核酸檢測。

嘉義市衛生局表示，民眾經衛生單位通知預約完成者，請依通知時間攜帶「健保卡、身分證（14歲以下憑戶口名簿或戶籍謄本證明）」去指定醫院進行採檢，請依循指示前往，勿走院內通道。採檢結果陰性者，務必進行14天自主健康管理，若採檢陰性但後續出現相關症狀，要提高警覺、務必至社區採檢醫院（聖馬、中榮嘉義分院、部立嘉義醫院）急診就醫。

嘉義市政府指出，市場為供應民眾農、漁、畜等民生物資的重要營業場所，嘉義市政府呼籲各市場場域應依循「批發市場防疫管理措施建議指引」重點防疫措施，包含人員健康管理、人流管制措施、落實人員衛生行為、個人防護裝備建議、環境清潔消毒及萬一出現確定病例之應變措施等，以降低疫情在批發市場的發生機率。

市府提醒，民眾前往傳統市場採購，請依身分證字號尾數自主分流，尾數單號每周三、五、日，雙號則每周二、四、六，分批前往、分散人流，且每周一次、買好買滿，降低人潮聚集機會與移動。