豐原警分局前往快打站進行犯罪預防宣導。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市快打站3日開放75歲以上長者施打莫德納疫苗，豐原警察分局除派員維持秩序與維護長者安全外，也在快打站休息恢復區架設大型電視螢幕，播放自錄「阿芳講古」-詐騙集團、交通安全、毒品防制與詐騙集團等犯罪預防宣導短片，老人家看得津津有味，寓教於樂又可打發等待時間。

該宣導影片由資深女警「阿芳」運用台語四句聯，針對時下犯罪類型及交通安全進行預防宣導，內容包括詐騙、毒品影響及防制、網路犯罪行為及防範等，言簡意賅、詼諧逗趣又針貶時勢，尤其針對年長者容易被騙的「猜猜我是誰」案類作說明；另外，也特別將本轄老人常發生交通事故一一舉例，老人家看得津津有味。

趁施打者打完疫苗後，「阿芳」也在現場以有趣詼諧方式，將甫施打疫苗長輩「吸晴」至恢復區休息，另一方面也透過有獎徵答及發放犯罪預防文宣與紀念品，讓長者樂不可支，打疫苗防病毒又能觀看宣導影片拿贈品，真是一舉數得好處多，紛紛給分局長吳銘淵貼心舉動按了好多個讚，直誇這是為民服務最佳典範！

豐原警分局指出，適逢暑假青春專案期間，利用疫苗快打站進行各式宣導活動，也希望借助阿公、阿嬤的力量，運用親情適時導向家中晚輩，在假期間從事正當休閒活動，遠離各種危害。