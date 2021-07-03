鷺江國中王葉豪教練在意也受感動的是看見學生成長並能主動表達想法，在需要時尋求協助。（新北市教育局提供）

丹鳳國小附設幼兒園教保員蔡美麗老師看到孩子進步、用流利族語對話，備感欣慰。（新北市教育局提供）

五華國小董大鋼老師表示，沒有問題學生，只有學生遇到的問題。（新北市教育局提供）

教育部國教署近日公布今年杏壇芬芳獎得獎名單，新北市共11位老師獲表揚；其中鷺江國中教練王葉豪從跆拳道轉攻競技武術，高三時就獲選為武術散打國手，一路從體育界轉職教育界，教學期間鼓勵學生找到學習熱忱，榮獲杏壇芬芳獎表揚；他鼓勵學生說，只要在適合的領域發展，人生可以很不一樣。

11位獲獎者包括聖心女中老師陳鳳幼、安康高中老師林嘉琪、新北高工老師林金賢、豐珠中學國中部主任蔡惠芳、鷺江國中教練王葉豪、溪崑國中主任蘇建東、五華國小主任董大鋼主任、達觀中小學老師戴秋松、秀朗國小主任徐嘉鴻、桃子腳中小學主任蔡依齡、丹鳳國小附設幼兒園老師蔡美麗。

「沒有問題學生，只有遇到問題的學生。」董大鋼在五華國小創立科學服務解說社團，並帶領社團孩子學習科學、多元文化、環境教育等，他認為每個學生都有獨特的生命難題，身為老師要在年輕生命遇到困頓時，給予引導、鼓勵，在孩子身上可以看到教育的無限可能。

丹鳳國小附幼老師蔡美麗是行政院推動沉浸式族語幼兒園試辦計畫的首批教保人員，她坦言，剛開始推動原民教育時，很難獲得社區支持，隨著孩子進步、用流利族語對話，逐漸在家長中獲得好口碑，備感欣慰。

「找到適合的領域，人生可以很不一樣！」鷺江國中教練王葉豪教練高三時就獲選為武術散打項目國手，大一時更代表台灣至曼谷參加亞運，榮獲銅牌佳績；這次榮獲杏壇芬芳獎，他表示，在轉任教職後他以同理心陪伴學生，引導學生願意投入訓練，也鼓勵主動表達想法，「不要怕挫折，才能找到學習熱忱」。

新北市教育局長張明文表示，今年因受疫情影響，5月18日起學校停課不停學，第一線的教師面對新的挑戰與任務非常辛苦，但也看到許多認真負責的老師堅守岡位為孩子付出，相信透過共同的努力一定能克服難關，讓新北教育更亮眼。